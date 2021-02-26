26 февраля 2021 года

Белоруссия получила квоты в экономзоне России

Представители России и Белоруссии согласовали годовые лимиты вылова для республики в исключительной экономической зоне РФ. Определены объемы трески, пикши, балтийской сельди и шпрота.

Восемнадцатая сессия Российско-Белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства прошла по видеосвязи. Делегации возглавили замруководителя Федерального агентства по рыболовству Хасан Лихов и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло. В переговорах участвовали представители территориальных управлений Росрыболовства, отраслевых научных и образовательных учреждений, Минэкономразвития и МИД России, рыбопромышленных предприятий. По итогам заседания подписан протокол.

Одним из важнейших вопросов стало выделение квот вылова в исключительной экономической зоне РФ, рассказали Fishnews в пресс-службе Московско-Окского теруправления.

В этом году Белоруссия сможет освоить в Балтийском море по 100 тонн трески и сельди (салаки), 800 тонн шпрота (кильки). Лимиты для республики в Баренцевом море составляют 5021 тонну трески и 1805 тонн пикши.

Решено продолжить совместные рейды на трансграничных водных объектах, особенно в период весеннего нереста, а также ежеквартальный обмен информацией о нарушителях. По-прежнему будут проводиться совместные выпуски рыбы.

Стороны сочли целесообразным продолжить сотрудничество высших учебных заведений России с белорусскими вузами и научно-исследовательскими организациями. Предусмотрено взаимодействие в регулировании и эксплуатации рыбных запасов, развитии аквакультуры, технологиях производства продукции.

Также делегаты решили возобновить обмен студентами на паритетных условиях для прохождения производственных практик. Планируется предусмотреть возможность участия белорусских студентов в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills).

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