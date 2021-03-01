01 марта 2021 года

Восемь стран договорились ловить меньше сайры

Комиссия по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО, NPFC) сократила на 40% возможный вылов сайры в 2021-2022 гг. Эта мера вводится как для промысла в открытом море, так и для добычи в исключительных экономзонах России и Японии.

До настоящего времени общий возможный вылов сайры составлял 556,25 тыс. тонн в год. Из них 330 тыс. тонн выделяли для промысла в открытом море, 226,25 тыс. тонн – для исключительных экономических зон России и Японии. Лимиты распределяются среди восьми стран – участниц NPFC.

Теперь общий объем добычи сокращен до 333,75 тыс. тонн в год (198 тыс. тонн в открытом море, 135,75 тыс. тонн – в ИЭЗ России и Японии), пишет The Japan Times.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в прошлом году проблемы с уловами сайры испытали практически все страны, добывающие эту рыбу. Сокращение объемов вылова активно лоббировал Токио. По информации The Japan Times, японцы считают, что в ИЭЗ страны сайры стало меньше из-за ее перелова китайским и тайваньским флотом в открытом море. За счет снижения лимитов NPFC планирует добиться восстановления популяции.

Отметим, ученые Тихоокеанского филиала ВНИРО считают, что сокращение уловов вызвано не уменьшением запасов, а изменением схемы нагульных миграций сайры.

Комиссия по рыболовству в северной части Тихого океана создана в 2015 г. по инициативе прибрежных стран. В NPFC входят Россия, Канада, Соединенные Штаты, Китай, Южная Корея, Тайвань, Япония и Вануату. Кроме того, «сотрудничающей недоговаривающейся стороной» является Панама. Цель комиссии – сохранение и устойчивое использование запасов в Северной Пацифике.

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