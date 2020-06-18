Российские уловы сайры становятся все меньше – в 2019 году было добыто лишь 2,4 тыс. тонн. Почему падает добыча, чего ждать в нынешнем сезоне, улучшится ли ситуация в будущем и что могут сделать отечественные сайроловы сейчас? Об этом Fishnews рассказал заведующий сектором оперативного прогнозирования условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии Тихоокеанского филиала ВНИРО, начальник научно-исследовательской станции «Океаническая» Дмитрий Антоненко.

– Дмитрий Валерьевич, почему уменьшаются запасы сайры?

– В целом запасы не уменьшаются. Есть общий трансграничный запас сайры в северной части Тихого океана, и он находится на среднем уровне, не испытывая резких колебаний. В настоящее время сложилась такая же ситуация, как в 1984 – 1986 годах: произошла «вспышка» численности сардины-иваси и в этот период сайра сменила схему нагульных миграций. Ее основные скопления сейчас приходят не в район традиционного промысла российских рыбаков в тихоокеанских водах Южных и Средних Курил, а на Северные Курилы и даже заходят в Петропавловско-Командорскую подзону.

Там сайра есть, но наши рыбопромышленники не заинтересованы ловить эту рыбу на Северных Курилах – невыгодно. Гораздо проще сейчас добывать сардину, скумбрию. В прежние годы все суда, которые осваивали сайру, в августе приходили на промысел в Южно-Курильский район. Обычно это были СТРы, которые временно переоборудовали под лов сайры. Сейчас этот флот переключился на другие объекты, последние пару лет только на сайре работают пять специализированных судов (четыре принадлежат сахалинской компании и одно – приморской).

С уловами, конечно, большая проблема была и в 2019, и в 2018 годах. В прошлом году очень сильно недоловили прибрежные страны, такие как Япония и Россия, – государства, которые ведут промысел в своих экономических зонах. Снизилась добыча также у Тайваня и Китая – вылов просел даже за пределами экономзон. Но это связано не с запасами, а с тем, что сайра плохо образовывала скопления, рыба была рассеяна на большой площади, промысловые скопления было сложно найти.

Я думаю, и в 2020 году ситуация будет примерно такой же. Рыбаки и наука ожидают, что уловы немного повысятся, но кардинально обстановка не поменяется. То есть скопления сайры по-прежнему будут активно идти на Северные Курилы, потом они сместятся оттуда в течение осени на юг - мимо нашей экономзоны, заходя туда только частично.

И чтобы найти скопления на Северных Курилах, надо будет уже в августе отправлять поисковое судно – научно-исследовательское или промысловое с наблюдателями на борту.

Еще, конечно, ситуацию осложнил коронавирус. Я недавно беседовал с рыбопромышленниками – говорят, что у тайваньских коллег большие проблемы. На судах Тайваня большая часть экипажей с Филиппин и из Индонезии. И сейчас этот флот стоит в портах, потому что экипажи не могут приехать.

У нас тоже проблемы: чтобы судно вышло, надо две недели выжидать береговой карантин членов экипажа. Поэтому российский флот на сайру еще не отправился, хотя в прошлом году суда уже работали в конце мая – начале июня. До начала июля планируется направить на лов сайры четыре судна (три сахалинских и одно приморское).

– Вы сказали, что «вспышка» иваси и смещение миграций сайры происходят в одно и то же время. Как связаны эти процессы? Это межвидовая конкуренция или климатические и другие изменения благоприятны для одного вида и неблагоприятны для другого?

– Второе. Значительные циклические климато-океанологические сдвиги, влекущие за собой перестройки в структуре эпипелагических сообществ в северо-западной части Тихого океана, вызывают изменения схемы нагульных миграций сайры, сардины, скумбрии. Для нагула сардины и скумбрии создаются благоприятные условия в прикурильских водах в летне-осенний период, а вот сайра почему-то начинает ходить по-другому.

Коротко расскажу, какой была схема сайровой миграции и промысла раньше, буквально пять-шесть лет назад. Океанический лов стартовал с того, что тайваньский, китайский флот, некоторые наши специализированные суда отправлялись в район Гавайского хребта, на юго-восток, там начинали работать на скоплениях нагуливающейся сайры. Потом она шла на северо-запад, доходила до района Средних Курил, там заходила в нашу экономзону и потом двигалась на юг, юго-запад и подходила к Южным Курилам – Шикотану, Итурупу. В этих районах сайра нагуливалась на скоплениях кормовых объектов, тогда ее российские рыбаки и добывали.

А сейчас, в последние три года, ситуация складывается таким образом, что сайра идет от Гавайского хребта гораздо севернее. Она, во-первых, дольше задерживается на востоке, во-вторых, потом направляется не к Средним, а к Северным Курилам. А после нагула в районе Северных Курил рыба спускается восточнее нашей экономзоны. В российскую ИЭЗ заходит очень мало скоплений сайры, из-за этого рыбаки и не хотят ее ловить – промысел получается нерентабельный.

А идти за сайрой за пределы ИЭЗ россиянам тоже невыгодно: конкурировать с тайваньцами и китайцами они не могут - нет такого количества специализированных судов. Для сравнения: у Тайваня около 90 специализированных сайроловов – это среднетоннажные суда, которые сами перерабатывают и морозят уловы. А наши СТРы работали в таком режиме: поймали и сдали на переработку на плавбазу.

Плавбаз у России очень мало. В последние несколько лет в экспериментальном океаническом промысле сайры участвовала плавбаза «Всеволод Сибирцев», которая принимала сырец с японских судов (и компания получила из-за этого проблемы с таможней). Поэтому сейчас российским рыбопромышленникам гораздо проще и рентабельней работать на других объектах.

– Я так понимаю, по этой же причине нет смысла проводить специализированные исследования сайровых запасов за пределами экономзоны?

– Вы совершенно правы. Сейчас такие исследования проводят японцы. ТИНРО поддерживает с коллегами из Японии тесный контакт, мы обмениваемся информацией, иногда проводим совместные экспедиции. Специализированная траловая съемка японских специалистов доходит до района Гавайский хребет и даже восточнее, то есть они охватывают практически всю северную часть Тихого океана. Проводятся такие рейсы по оценке запасов в июне – в период, когда сайра начинает нагульные миграции. Но расстояние между станциями большое, следовательно, погрешность результатов высокая. Грубо говоря, между точками тралений может проскочить крупное скопление и остаться неучтенным, а через год – наоборот.

В июне мы тоже проводим съемку в Южно-Курильском районе – как в российской экономзоне, так и за ее пределами. Но сайра очень плохо облавливается тралом, поэтому эффективность этих исследований низкая. Чтобы точнее оценивать численность и запасы, нужно специализированное НИС с сайровой ловушкой.

– Про нерентабельность промысла в российской ИЭЗ из-за малых скоплений: в прошлом году наши суда освоили там 2,4 тыс. тонн, а японские – более 16 тыс. тонн. Получается, Японии в российских водах ловить рентабельно? Дело в промоборудовании или в чем-то еще?

– Здесь целый комплекс причин. Во-первых, для японцев сайра – стратегический объект, в определенном смысле культовая рыба. В сезон добычи сайры сасими из нее – такое же традиционное блюдо, как в России сайровые консервы. Во-вторых, сайроловный флот Японии очень большой. Когда ведется промысел по обменной квоте, к нам в некоторые дни заходит свыше ста судов. В основном, конечно, малоразмерных, но специализированных. Сайровая рыбалка в Японии считается престижной.

Еще один важный момент – японские суда имеют очень эффективное оборудование. Наши не могут с ними конкурировать в плане светового оборудования, промвооружения и прочего. И такими уловами – 16 тыс. тонн – японцы обязаны большому количеству флота. Для сравнения: в 2018 году они поймали более 30 тыс. тонн. То есть и у Японии в два раза просела добыча в российской ИЭЗ.

– А насколько сложно и затратно переоборудовать судно, например, с иваси и скумбрии на добычу сайры?

– Конечно, это будет стоить не копейки. Оборудование для промысла сайры недешевое, особенно светодиодное, на которое сейчас переходят японцы и тайваньцы.

Есть еще одна проблема, я бы даже сказал – системная. У Тайваня и Японии есть специализированный сайроловный флот. Например, у японцев, как я уже говорил, малоразмерные суда, которые задействованы полгода и себя окупают. У Тайваня суда задействованы круглый год, но они работают так: полгода на сайре, потом, в декабре, переоборудовались и пошли к Южной Америке на лов кальмара.

Эффективно могут работать на сайре только специализированные суда. У нас же в прежние годы сайровый флот более чем на 90% состоял из универсальных судов – СТРов, РСов. Они пришли в район промысла, поставили световое вооружение, бортовые сайровые ловушки, отработали на сайре три месяца, сняли это оборудование и пошли на минтай, сельдь. Но если сравнивать наши СТРы, даже переоборудованные, с японскими и тайваньскими специализированными судами, то это просто небо и земля – и по световому вооружению, и по другим параметрам, у их флота эффективность промысла сайры на порядок выше.

– В качестве резюме: стоит ли, на ваш взгляд, бизнесу вкладываться в этот промысел, а государству – готовить субсидии на постройку сайроловов? Или в нынешней ситуации целесообразнее просто подождать возвращения сайры, а пока добывать сардину и скумбрию?

– Стоит сказать, что сайра для России тоже стратегический объект промысла, развивать и поддерживать ее добычу нашими рыбаками необходимо. Сайра вернется однозначно, это цикличный процесс. И ее возвращение – не за горами. В 1980-х годах буквально несколько лет в привычных местах не было сайры, потом промысел возобновили.

Мое мнение на текущий момент: на сайре сейчас должны работать все имеющиеся на сегодня специализированные сайроловы. А остальным рыбакам, наверное, следует добывать более массовые и доступные объекты – сардину, скумбрию. И, естественно, когда ситуация поменяется (я думаю, уже через несколько лет), нужно будет менять стратегию – части флота переключаться на добычу сайры.

При этом России надо развивать свой специализированный океанический сайроловный флот для ведения успешного промысла. Тут требуется помощь государства. Тем более на фоне увеличения рыболовной экспансии в океан ведущих стран АТР нам необходимо тоже наращивать свое присутствие в конвенционном районе.

Алексей СЕРЕДА, Fishnews

Июнь 2020 г.