04 февраля 2021 года

Минувший год оказался непростым для стран - добытчиц сайры

Уловы сайры в 2020 г. оказались на исторически минимальном уровне практически у всех стран - участниц промысла. Специалисты собираются выработать меры, которые помогут обеспечивать устойчивость запаса.

Ученые из Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) в составе российской делегации приняли участие в Специальной встрече Научного комитета Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО/NPFC). Мероприятия проходили с 20 по 22 января по видеоконференцсвязи. Во встрече также участвовали специалисты из Канады, Китая, Японии, Республики Корея, Китайского Тайбэя (Тайваня), США и Вануату.

Участники представили ретроспективу вылова сайры и предварительные результаты промысла в 2020 г. В прошлом году сайру северной части Тихого океана добывали суда России, Японии, Тайваня, Республики Корея, КНР и Вануату.

Работу осложняли карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. Промысел проходил на фоне общего снижения запаса сайры, отмечаемого в последние годы. Повлияло на уловы и уменьшение числа добывающих судов - такое сокращение отмечено почти у всех стран, ведущих промысел. В результате практически все участники СТО, добывающие сайру, показали минимальный исторический вылов, а суммарный результат в 2020 г. составил около 137 тыс. тонн - это 71% от показателя 2019 г.

На встрече рассмотрены результаты оценки запаса сайры, полученные в межсессионный период с применением модели прибавочной продукции в пространстве состояний с учетом Байесова подхода (BSSPM) на согласованных рядах данных и по согласованным сценариям, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО. Общие результаты оценки запаса показывают, что биомасса запаса сайры в 2017 г. упала до самого минимума с 1980 г. и оставалась на исторически низком уровне в 2017 - 2019 гг., а промысловое изъятие F было выше оптимального Fmsy.

«В результате продолжительных дискуссий о проблемах в оценке запаса сайры решено, что следует уделять больше внимания изучению экологических причин, влияющих на сайру», - отметили в ТИНРО.

На очередной сессии Комиссии предстоит выработать меры по обеспечению устойчивости запаса сайры с учетом модельных оценок биомассы и низких уловов, говорящих о неблагоприятном состоянии ресурса.

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