Лесной кодекс отразил особенности рыболовства

В Лесной кодекс внесены изменения о предоставлении участков для целей рыболовства. Договор аренды при этом будет заключаться без торгов на срок не больше срока действия права на промысел.

Изменения Лесного кодекса предусмотрены федеральным законом от 30 апреля 2021 г. № 112. Предусмотрены особенности использования лесов для рыболовства. Такое использование допускается с предоставлением или без предоставления лесного участка, установлением или без установления сервитута, публичного сервитута.

По новому закону на участках, которые задействуют рыбаки, можно возводить необходимые для такой работы некапитальные строения, сооружения, сообщает корреспондент Fishnews.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут предоставляться для рыболовства на территориях, примыкающих к береговой линии рыболовного участка.

Оговорено, что договор аренды лесного участка должен заключаться без торгов на срок не больше срока действия решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование, договора пользования рыболовным участком или договора пользования водными биоресурсами.

Правила использования лесов для рыболовства должно будет установить Министерство природных ресурсов и экологии. Новый закон не распространяется на любительскую рыбалку.

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