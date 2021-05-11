История с браконьерством горбуши на Сахалине завершится в суде

В Сахалинской области закончено расследование уголовного дела о незаконном вылове лосося во время «красной» путины прошлого года. Ущерб государству оценили почти в 2 млн рублей, обвиняемыми проходят пять человек.

В начале августа граждане договорились добыть горбушу в личных целях, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области. По данным правоохранителей, на реке Южанка в Корсаковском районе злоумышленники выловили неводом почти тысячу идущих на нерест лососей.

Улов, сложенный в восемь мешков, браконьеры попытались вывезти. Проехав несколько километров в сторону села Новиково, они были задержаны пограничниками.

Следствие квалифицировало деятельность нелегальных рыбаков по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба). Дело будет рассмотрено в суде.

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