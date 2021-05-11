Охота за цветметом привела к масштабному замору

В Володарском районе Астраханской области произошла массовая гибель воблы. Из-за кражи металлической задвижки в дренажной системе рыба зашла в непроточный канал и задохнулась.

ЧП произошло в районе бывшего колхоза «Курмангазы» в мелиоративном сбросном канале. В результате противоправных действий неизвестных лиц 285 тыс. особей воблы попали в непроточный водоем и погибли от удушья, сообщили Fishnews в пресс-службе областной администрации.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты региональной службы природопользования и охраны окружающей среды, КаспНИРХ и природоохранной прокуратуры. По результатам осмотра была установлена причина замора: открыта и украдена металлическая задвижка воды в дренажной системе. Из-за этого с подъемом воды рыба зашла в непроточный канал и погибла от кислородного голодания.

По факту случившегося инициировано административное расследование, устанавливают, в чьей именно зоне ответственности находится сбросный канал. И.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Сергей Смирнов отметил, что в преддверии весеннего паводка контроль за состоянием гидротехнических сооружений в районе велся недостаточно добросовестно.

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