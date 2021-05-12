Браконьерский улов не дали вывезти камчатские рыбинспекторы

На Камчатке рыбинспекторы нашли более полутонны рыбы и сеть в багажнике УАЗа. Владелица авто не представила документы, подтверждающие законное происхождение улова.

Сотрудники рыбоохраны обнаружили машину на берегу реки Большой в Усть-Большерецком районе. В автомобиле находились пластиковые ящики с корюшкой, сельдью, гольцом и камбалой, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства.

Всего изъято более 3 тыс. рыб общим весом 539 кг, а также орудие лова. Ведется административное расследование по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство).

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