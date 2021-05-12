WWF предложил инструмент для защиты Арктики

Всемирный фонд дикой природы (WWF) презентовал проект ArcNet – по защите арктических морей. Это карта приоритетных районов Северного Ледовитого океана с конкретными предложениями по сохранению экосистем и биоразнообразия.

ArcNet должен помочь защитить обитателей северных морей в условиях меняющегося климата и активного освоения Арктики человеком. Карта охватывает весь Северный Ледовитый океан и прилегающие моря.

«О тотальных запретах любой хозяйственной деятельности во всех этих районах речи, безусловно, не идет. Освоение арктических морей необходимо проводить с четким, перспективным планированием, учитывая мнения разных заинтересованных сторон», – отметил директор WWF России Дмитрий Горшков.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе экологической организации, работа над проектом велась более четырех лет. Усилия объединили сразу пять национальных офисов WWF (Канады, Дании, Норвегии, России и США), эксперты Арктической программы фонда, а также более 30 ученых мирового уровня, большинство из которых – российские специалисты.

В результате появилась карта, изображающая сеть приоритетных районов Северного Ледовитого океана, где учтены «интересы» каждого вида, сообщества или локальной экосистемы.

Результаты машинного анализа были неоднократно проверены, обсуждены и скорректированы экспертами всех арктических стран. Такой подход позволяет говорить, что проект опирается на лучшие доступные данные и тщательный научный анализ, подчеркнули в WWF России.

Отмечено, что данные ArcNet имеют широкую сферу применения. В первую очередь они важны тем, кто занимается морским планированием и управлением. Поэтому авторы обращаются ко всем заинтересованным сторонам – правительствам арктических стран, представителям науки, бизнеса, местных сообществ – с призывом активно включаться в диалог и вносить свой вклад в «воплощение» сети ArcNet.

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