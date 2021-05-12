Марифермеры смогут посостязаться за черноморские акватории

Объявлен аукцион на 5 участков для индустриальной аквакультуры в Черном море - в границах городского округа Сочи. Заявки принимаются до 11 июня.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, под марифермы предлагают акватории площадью от 380 до 430 га по стартовым ценам от 4,7 млн до 5,3 млн рублей.

РВУ предоставляются на 25 лет на условиях обособленного водопользования. Аукцион предполагается провести 17 июня в Ростове-на-Дону.

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