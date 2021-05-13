Рыбоохрана ударно отработала на майских

С 1 по 10 мая рыбинспекторы провели более 2 тыс. рейдов, отметили в Росрыболовстве. По данным ведомства, выявлено почти 4 тыс. нарушений.

В праздничные дни инспекторы рыбоохраны патрулировали водоемы по всей территории России, контролировали соблюдение законодательства в области рыболовства, а также вели разъяснительную и профилактическую работу с населением.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, в результате выявлено 3968 нарушений, в том числе 193 – с признаками уголовных деяний.

По данным ведомства, изъято и арестовано 19,6 тонны незаконно добытых водных биоресурсов, 5887 запрещенных орудий лова.

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