Запасы камчатской кеты пополнит «мальковая компенсация»

На Камчатке в бассейн реки Паратунки выпустили почти 200 тыс. мальков кеты. Зарыбление стало компенсацией возможного ущерба водным биоресурсам при строительстве паромно-пассажирского комплекса в поселке Угольные Копи.

Генподрядчиком при строительстве комплекса выступает ФГБУ «Морская спасательная служба». Учреждение заключило договор о компенсационном выпуске с Северо-Восточным филиалом Главрыбвода.

Мальков отправили в ручей Трезубец, сообщили Fishnews в пресс-службе Росморречфлота. Акт подписали специалисты Паратунского экспериментально-производственного лососевого рыбоводного завода и представители Камчатского филиала Морспасслужбы.

Перед выпуском кету исследовала специальная комиссия, в которую входят эксперты Главрыбвода, Росрыболовства и Камчатского филиала ВНИРО. Рыбу проверили на соответствие нормативам по массе и размеру. Так, вес одной особи не должен быть меньше 1 г.

Из Трезубца мальки отправятся в реку Карымшина бассейна реки Паратунка, а далее – в Тихий океан. Выжившая кета вернется в родные места уже взрослой – через четыре года.

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