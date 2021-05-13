Рыба охотнее едет на запад

Объемы перевозок рыбной продукции по железной дороге из Приморья в западные регионы страны в январе-апреле превысили 189 тыс. тонн. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2020 г.

За январь-апрель железнодорожным транспортом из Приморского края отправлено более 189,1 тыс. тонн рыбной продукции, что на 13,5% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом в апреле погрузка превысила 52,9 тыс. тонн, на 47,3% превзойдя показатели апреля 2020 г., сообщили Fishnews в пресс-службе РЖД.

Более 60% рыбы и морепродуктов – 115,3 тыс. тонн – перевозилось в контейнерах. Хотя в абсолютных цифрах рост по сравнению с 2020 г. отмечается и для контейнерных перевозок – на 16,2%, и для рефрижераторных вагонов – на 9,5%.

Почти половина рыбных грузов направлялась в столичный регион – в Московскую область ушло 85,3 тыс. тонн, на Урал – 21,7 тыс. тонн и в Сибирь – 38,2 тыс. тонн.

На экспорт за четыре месяца текущего года со станции Угловая отгружено 13,2 тыс. тонн рыбы. Железнодорожный маршрут в Китай заработал с мая 2020 г. как альтернатива доставке морепродуктов автотранспортом, столкнувшейся с затруднениями из-за карантинных ограничений.

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