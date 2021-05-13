Россия сокращает рыбный экспорт

Федеральная таможенная служба опубликовала данные по экспорту и импорту важнейших товаров РФ за период с января по март. По сравнению с уровнем прошлого года поставки рыбы за границу уменьшились более чем на треть.

Экспорт

В первом квартале российские предприятия продали за рубеж 305,9 тыс. тонн свежей и мороженой рыбы (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0302 – 0304), приводит данные таможня. Общая стоимость этих поставок составила 510,9 млн долларов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года рыбный экспорт снизился на 35,5% по физическому объему и на 34,7% – по стоимости.

ФТС обратила внимание, что в общие итоги рыбного экспорта включена продукция, не подлежащая доставке для таможенного оформления на территории России.

Импорт

С января по март в Россию ввезли 111,2 тыс. тонн свежей и мороженой рыбы – на 289,3 млн долларов. По сравнению с уровнем 2020 г. наблюдается прибавка по весу на 6%. Стоимость рыбного импорта сократилась на 3,1%.

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