Сахалинцы смогут ловить симу с 18 мая

На Сахалине 18 мая откроется любительский лов симы на реках Лютога, Тамбовка и Урюм – такое решение приняла региональная комиссия по регулированию добычи анадромных.

На каждой реке определены участки для организации этого досуга, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно протоколу заседания, закрыть любительский лов на Тамбовке и Урюме предполагается 15 июня, а на Лютоге – 20 июня. Сроки могут скорректировать по результатам мониторинга подходов рыбы.

Также комиссия установила объемы добычи лососей для промышленного, любительского и традиционного рыболовства в промысловых районах области. Так, в Западно-Сахалинской подзоне можно освоить 310,5 тонны горбуши и 2 366 тонн кеты, практически все эти объемы приходятся на северо-запад. В Восточно-Сахалинской подзоне разрешено поймать 1 247 тонн горбуши, 12 209 тонн кеты, 43,7 тонны кижуча и 5,2 тонны нерки. В Камчатско-Курильской подзоне – 500 тонн горбуши, 250 тонн кеты, 200 тонн нерки, 49,5 тонны кижуча. В Северо-Курильской зоне – 2 496 тонн горбуши, 1 446 тонн кеты, 1 199 тонн нерки, 398 тонн кижуча. В Южно-Курильской зоне – 4 300 тонн горбуши, 13 505 тонн кеты, 28,8 тонны нерки.

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