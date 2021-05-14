Правительство поддержало законопроект о переходе на электронные документы

Кабмин предлагает установить порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением юридической значимости. Такое решение должно сэкономить деньги предпринимателей, при этом появится новый бизнес – с услугами по хранению документации.

Правительство одобрило проект федерального закона об электронном документообороте, сообщает корреспондент Fishnews. Как заявили в Минэкономики, принятие поправок позволит бизнесу сэкономить миллиарды рублей ежегодно.

Поддержанный законопроект решает две задачи. Во-первых, он устанавливает порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением всей юридической значимости, рассказал министр экономического развития Максим Решетников. «То есть электронные документы будут равны бумажным документам», – отметил он.

По словам главы Минэкономразвития, в электронный формат можно будет перевести практически 99% документов. «И дальше срок их хранения в этом случае сокращается до одного года. То есть сейчас у нас, вы знаете, многие муниципалитеты, и региональные администрации, и бизнес вынуждены все подвалы свои забивать оригиналами бумажных документов», – объяснил журналистам Максим Решетников.

При этом часть документов нужно будет хранить в старом режиме. «А по мере того, как мы наработаем практику, когда возникнет доверие к этому инструменту, наверное, можно будет поставить вопрос и по следующему этапу», – добавил министр.

Во-вторых, новый закон призван решить проблему с уже существующими электронными документами. «Они уже подписаны, у многих из них истекает срок действия электронной подписи, и, соответственно, возникает вопрос: что дальше? У них нет статуса для хранения, и законопроект в том числе решает и эту проблему», – обратил внимание глава Минэкономики.

Он отметил, что в результате внесения в правовую базу изменений в стране появится новый бизнес, связанный с услугой по хранению документов.

Реализация законопроекта предусмотрена общенациональным планом восстановления экономики.

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