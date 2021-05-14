Золотодобычу Красноярского края проверяют на вред рекам

Власти Красноярского края приступили к масштабным проверкам старательских предприятий. Специалисты осмотрят все водные объекты, на которых добывают рассыпное золото.

Первые рейды прошли на юге края. В труднодоступных местах специалисты используют квадрокоптер, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. Проверки предполагается проводить до наступления холодов.

Эксперты проверяют наличие разрешительной документации на пользование водным объектом, отбирают пробы воды на присутствие загрязняющих веществ.

При нарушениях на предприятиях федерального значения информацию передадут в Росприроднадзор. Несоблюдение требований природоохранного законодательства на водных объектах повлечет административную ответственность вплоть до приостановки деятельности на срок до 90 суток, отметили в краевом правительстве.

«Золотодобывающие предприятия зачастую нарушают экологическое законодательство. Добыча рассыпного золота существенно влияет на состояние рек. Сезон золотодобычи начался, поэтому таким проверкам мы уделяем особое внимание», – подчеркнула заместитель министра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк.

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