Правила рыбных поставок в Великобританию поменялись

Изменился порядок ввоза в Соединенное Королевство продукции животноводства, в том числе рыбопродукции. Сейчас государство ведет соответствующий список предприятий и судов отдельно от Евросоюза.

«В данный список внесены предприятия / суда по переработке, транспортированию и хранению рыбо- и морепродукции, имеющие утвержденные Комиссией Евросоюза еврономера и включенные в Список российских предприятий и судов – экспортеров продукции водного промысла в ЕС», – рассказали Fishnews в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

С перечнем можно ознакомиться на сайте НЦБРП. «Сертификат здоровья» на ввоз в Великобританию рыбной продукции размещен на официальном сайте Россельхознадзора.

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