Калмыцкий Мешок может стать аквафермой

Шесть участков для пастбищного рыбоводства в Республике Калмыкия выставлены на аукцион, заявки можно подавать по 16 июня. Самый большой РВУ – свыше 200 га – расположен на лимане Мешок.

Торги организует Московско-Окское теруправление Росрыболовства. Аукцион планируется провести 24 июня в Астрахани.

Как сообщает корреспондент Fishnews, самый большой участок – лиман Мешок в Яшалтинском районе. Площадь водоема – 213,8 га, стартовая цена – 184 тыс. рублей.

Остальные участки расположены на русловых прудах: четыре в Яшалтинском районе, еще один – в Кетченеровском. Это РВУ площадью от 3 до 36,7 га и стартовыми ценами от 2,6 тыс. до 29,3 тыс. рублей.

Все акватории предоставляются победителям на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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