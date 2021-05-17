Прапорщику не дали повоевать с рыбой

В Приморском крае старший прапорщик осужден за хищение взрывных устройств со склада. Военнослужащий заявил, что похитил гранаты и взрыватели для рыбалки.

Старший прапорщик одной из войсковых частей в Приморье признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 226 (хищение взрывных устройств, совершенное с использованием служебного положения) и частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные ношение и перевозка взрывных устройств).

Следствие установило, что военнослужащий, занимая должность начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения, взял на вверенном ему складе два взрывных устройства. На личном авто мужчина перевез их до фермы в селе Сергеевка Пограничного района Приморского края. Там опасный груз изъяли сотрудники правоохранительных органов, сообщили Fishnews в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

Как следует из приговора, старший прапорщик вывез два боевых взрывателя УЗРГМ для ручных гранат и две гранаты РГД-5.

«Подсудимый … виновным себя признал, раскаялся в содеянном и показал, что похитил гранаты и взрыватели для последующего их перемещения к открытому водоему с целью использования для облегчения ловли рыбы. Он, исходя из требований безопасности, не стал на складе воинской части и в автомобиле приводить взрывные устройства в окончательно снаряженный вид, путем ввертывания взрывателей в корпус гранаты, но планировал это делать по прибытии к водоему, при этом носил и перевозил данные предметы вместе», – говорится в судебном решении.

Уссурийский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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