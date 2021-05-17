Для аквакультуры вышли новые ветеринарные правила

Минсельхоз выпустил новые ветеринарные правила содержания рыб и других водных животных в искусственно созданной среде обитания. Порядок вступит в силу с осени.

Ветеринарные правила содержания рыб и иных водных животных в искусственно созданной среде обитания в целях их разведения, выращивания, реализации и акклиматизации утверждены приказом Минсельхоза от 23 декабря 2020 г. № 782. Документ официально опубликован 14 мая.

Новые правила устанавливают для физических и юридических лиц требования к условиям содержания рыб и других водных животных. По закону об аквакультуре, искусственно созданная среда обитания -это водные объекты, участки континентального шельфа, исключительной экономической зоны РФ, сооружения, где разведение и (или) содержание, выращивание объектов аквакультуры осуществляются с использованием специальных устройств и (или) технологий.

Правила распространяются в том числе на сферу искусственного воспроизводства, сообщает корреспондент Fishnews. При этом требования не затрагивают водных животных, не включенных в перечень сельхозпродукции, утвержденный распоряжением правительства от 25 января 2017 г. № 79.

Новые ветеринарные правила вступят в силу с 1 сентября 2021 г. и будут действовать до 1 сентября 2027 г.

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