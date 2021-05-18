Сахалинской фирме грозят штрафы за невозврат валюты

Рыболовецкая компания из Корсакова перевела партнерам в Гонконге 317 тыс. долларов за поставку морозильного оборудования. По истечении 8-летнего срока контракта товар так и не прибыл, организации грозит административное наказание.

Нарушение выявила Сахалинская таможня. В соответствии с валютным законодательством российская компания (резидент) должна была обеспечить своевременный возврат валюты за не поставленный в РФ товар, сообщили Fishnews в пресс-службе таможни.

В отношении компании, а также ее должностного лица Сахалинская таможня возбудила дела об административном правонарушении по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Россию товары). Нарушителям грозят штрафные санкции.

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