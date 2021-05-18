Автомобиль-взятка «привез» семь лет строгого режима

В Краснодаре бывшего сотрудника рыбоохраны приговорили к семи годам лишения свободы за получение взятки от браконьера. В качестве предмета мздоимства в материалах дела фигурирует автомобиль стоимостью более 240 тыс. рублей.

Суд установил, что в ноябре 2019 г. бывший старший госинспектор Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства получил взятку за попустительство. Ему передал машину нарушитель, добывавший водные биоресурсы в Краснодарском водохранилище, сообщили Fishnews в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Экс-сотрудника теруправления признали виновным по части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в крупном размере в виде иного имущества за попустительство по службе). Суд приговорил бывшего инспектора к семи годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах рыбоохраны на три года. Приговор в законную силу не вступил.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews