Хабаровский край принял решения по лососям подзоны Приморье

В Хабаровском крае определили принципы организации промысла тихоокеанских лососей и гольцов в подзоне Приморье. Лов откроется 1 июня, но объемы для добычи скромные.

Вопросы организации добычи лососей в подзоне Приморье рассмотрела комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб в Хабаровском крае. Прогноз по горбуше в этом районе на 2021 г. - 100 тонн, по кете - 100 тонн, по гольцам - 15 тонн. Из этих объемов часть была отведена на научные исследования и аквакультуру.

На традиционный лов КМНС, промышленное рыболовство и организацию любительской рыбалки осталось около 91,5 тонны горбуши, 31,2 тонны кеты, 14,8 тонны гольцов. Комиссия на заседании 14 мая установила объемы добычи тихоокеанских лососей и гольцов по конкретным водным объектам и их частям для промышленного, традиционного лова и организации любительской рыбалки, сообщает корреспондент Fishnews.

Установлены объемы горбуши пользователям по группам рыболовных участков для промышленного лова. Для организации любительской рыбалки определены объемы вылова горбуши и гольцов.

Лов горбуши и гольцов будет открыт с 1 июня до 10 октября. При этом под запретом добыча в бассейне реки Большая Дюанка и в радиусе километра от ее устья вглубь бухты Силантьева, в бассейне реки Гыджу и озере Тихое, в бассейне реки Тумнин.

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