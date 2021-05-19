Для музейных судов разработают особый правовой статус

В российском законодательстве отсутствует понятие «музейное судно», это препятствует сохранению уникальных исторических судов и кораблей, отметили в Морской коллегии. Для исправления ситуации планируется подготовить нормативный акт.

Очередное заседание Морской коллегии при правительстве РФ прошло в режиме видеоконференцсвязи. Особое внимание уделили теме сохранения объектов национального морского культурного наследия страны и совершенствования законодательства в этой сфере.

Первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин сообщил, что пока в российском законодательстве нет норм, определяющих порядок выявления, государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ.

«Отсутствие законодательного закрепления правового статуса «музейного судна» препятствует сохранению уникальных объектов морского наследия (исторических судов и кораблей) в России и делает содержание музейных судов крайне затруднительным и экономически невыгодным», - рассказали Fishnews в пресс-службе Морской коллегии.

На заседании предложили создать специальную рабочую группу для подготовки проекта нормативного акта. Предполагается, что он установит статус музейного судна с учетом особенностей содержания и эксплуатации таких музеев.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews