Браконьерских раков не пустили в пивные

В Ростовской области казаки задержали нелегального раколова с добычей. По словам дружинников, мужчина наладил незаконный промысел для поставки раков в пивные точки, но застать его с поличным долго не удавалось.

Нарушителя обнаружили в Красносулинском районе на Вербенском водохранилище. Как сообщили Fishnews в управлении информационной политики правительства Ростовской области, браконьер был в костюме для подводного плавания, с аквалангом и фонарем.

Вызванные патрульными дружинниками полицейские изъяли садки с двумя сотнями раков и семью рыбами.

«Сейчас в регионе идет оперативно-профилактическая операция «Путина-2021», в которой казачество традиционно принимает активное участие, – рассказал заместитель губернатора Михаил Корнеев. – В период с 1 апреля по сегодняшний день представители народных и казачьих дружин побывали в 400 рейдах. При их содействии изъято 56 орудий незаконного лова и 14 плавсредств, к установленной законом ответственности привлечено 135 человек».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews