Выставка-праздник: Vladivostok Boat Show возвращается

В столице Приморья 21 мая откроется XII международная выставка Vladivostok Boat Show. Она соберет катера и яхты до 70 футов, также будет представлена техника для активного отдыха, оборудование для судов, услуги и товары премиум-сегмента.

Мероприятие продлится до 23 мая, неизменным местом его проведения остается яхт-клуб «Семь футов». С программой Vladivostok Boat Show можно ознакомиться на сайте выставки.

Как рассказали Fishnews организаторы, хедлайнерами морской экспозиции станут яхты Sunseeker и Princess. Это две новые модели премиум-класса от ведущих мировых производителей.

«Лагуна ДВ» (официальный дилер катеров Princess на Дальнем Востоке) представит Princess F45. А West Nautical (официальный дистрибьютор Sunseeker) - яхту с флайбриджем Sunseeker Manhattan 52. От знаменитой французской верфи Beneteau на выставке будут две парусные яхты - Okeanis 41.1 и Oceanis 35.1. Также участниками морской экспозиции станут катера и катамараны российских производителей.

Одним из центральных событий Vladivostok Boat Show станет демонстрация работы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Головастик» от компании «СМТ».

В течение всех трех дней выставки будут проходить тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования, различные представления и презентации продукции компаний-участников. Любители яхтенного спорта смогут понаблюдать за детской парусной регатой «Наши надежды» и любительской регатой «Кубок VBS».

Также состоятся зрелищные выступления команды гидрофлаинга Active Life (Хабаровск) на флайбордах. В завершение гости Vladivostok Boat Show смогут присоединиться к сальса-вечеринке от танцевального центра «Этажи».

Традиционная часть выставки - мероприятия для детей. Развлекательная программа от детского центра «В гостях у пряника» будет включать персонажей из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки.

Vladivostok Boat Show – статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. По данным организаторов, в 2019 г. в выставке поучаствовали более 50 компаний из России и других стран АТР. За три дня Boat Show посетило около 5 тыс. человек. В прошлом году мероприятие не состоялось из-за пандемии.

В 2021 г. партнером Vladivostok Boat Show является банк «Открытие». Информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews.

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