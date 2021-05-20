Морских обитателей Южных Курил навестят ученые

На южных Курильских островах открыт полевой сезон: до конца года там будут работать более 10 экспедиций. В том числе по исследованию морских млекопитающих, ежей и водорослей, а также речной рыбы.

Первая научная экспедиция, открывшая полевой сезон, с мая по июнь работает в водах острова Кунашир - в Курильском заповеднике и его охранных зонах. Участники - специалисты по морским млекопитающим из Московского государственного университета. Они исследуют экологию и устанавливают популяционную принадлежность и статус косаток и северных плавунов Южных Курил.

Ученые применяют комплексную методику, включающую фотоидентификацию, отбор и анализ генетических проб, а также акустические исследования, рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды.

По информации министерства, в августе на Кунашире предполагается изучение пресноводной ихтиофауны реки Андреевка, прежде всего – ручьевого гольца.

В течение всего лета и в сентябре на территории заказника «Малые Курилы» и в морских охранных зонах заповедника собираются проводить исследования сотрудники Сахалинского филиала ВНИРО. Водолазы будут работать в прибрежной зоне островов Малой Курильской гряды и Кунашира на глубине от 1 до 20 м. Особое внимание планируется уделить изучению серого морского ежа и бурых водорослей.

Кроме того, на Южных Курилах будут работать вулканологи и сейсмологи, энтомологи, ботаники, экологи, специалисты по генетике растений. В заповеднике также предполагается снять серию научно-популярных эколого-просветительских видеороликов.

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