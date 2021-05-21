Зверобои Чукотки получили лимиты китов

В Чукотском автономном округе региональный рыбохозяйственный совет распределил квоту серых китов между 11 общинами коренных народов. Пока разрешено добыть в общей сложности 133 животных, еще двух оставили в резерве.

В этом году от морских зверобоев поступили заявки на 152 серых кита, однако лимиты определяют максимальный объем добычи в 135 этих животных в год. Квота гренландских китов – 5 особей – осталась невостребованной.

«В разрезе районов картина выгладит следующим образом: в Чукотском районе будет добыто 105 китов, в Провиденском городском округе - 25 китов и городском округе Эгвекинот - 3 кита», - сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО.

По словам ответственного за промысел члена Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки Егора Верещагина, уменьшение квоты отдельным общинам было обосновано показателями добычи прошлых лет.

Напомним, в 2018 г. Международная китобойная комиссия установила семилетний период реализации китовой квоты для коренного населения ЧАО.

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