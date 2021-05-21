Предприятиям Камчатки обновили требования по завозу работников на путину

Министерство рыбного хозяйства Камчатского края сообщило об изменении требований к руководителям рыбохозяйственных организаций при заводе сезонных работников и смене экипажей. Меры предписано соблюдать для борьбы с коронавирусом.

Руководство Камчатского края внесло изменения в постановление губернатора от 10 апреля 2020 г. № 50, посвященное борьбе с распространением COVID-19. Обновлены требования к руководителям рыбохозяйственных организаций, которые завозят сезонных работников, в том числе из других регионов.

В новой редакции изложен и пункт по процедурам смены судовых экипажей, сообщает корреспондент Fishnews.

Изменения опубликованы на сайте правительства края. Также региональное министерство рыбного хозяйства разместило Порядок проведения мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции для руководителей рыбохозяйственных организаций (в том числе судовладельцев), привлекающих работников на сезонную работу в период основных путин 2021 г.

Решения приняты, чтобы обеспечить эффективную работу предприятий во время путины с соблюдением мер по борьбе с пандемией, говорится в сообщении министерства.

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