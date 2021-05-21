«Агроэкспорт» оценил основные риски для развития поставок рыбы

Поставки рыбной продукции - одна из самых перспективных и важных отраслей для наращивания стоимостных объемов экспорта, заявил руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов.

В прошлом году экспорт рыбы и морепродуктов из России сократился на 2% - до 5,3 млрд долларов. Рыбная отрасль испытала первый и самый большой кризис в поставках в Китай, отметил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза («Агроэкспорт») Дмитрий Краснов. Данные по работе России на внешних рынках он представил на заседании Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу.

Основной проблемой сегодня глава «Агроэкспорта» назвал COVID-19 и требования, которые предъявляются к нашим экспортерам на китайском рынке, сообщает корреспондент Fishnews.

Также среди рисков и угроз для развития рыбного экспорта в центре назвали длинный инвестиционный цикл реализуемых проектов. При этом сейчас реализуется большое количество проектов под квоты. «И мы понимаем, что выстрелят они где-то после 2024 года», - поделился видением госструктур Дмитрий Краснов.

Препятствием для развития в центре считают и слабую диверсификацию поставок. «Когда мы говорим о рыбе, мы говорим о слабо диверсифицированном экспорте, мы говорим о продукции рыба б/г, минтай», - заявил руководитель «Агроэкспорта».

В презентации, представленной Дмитрием Красновым, среди рисков и угроз также была названа низкая степень готовности российских экспортеров к выходу на высококонкурентные рынки.

«Мы сейчас активно занимаемся с Росрыболовством, собственно, дальнейшими планами по продвижению рыбной продукции с учетом того, что большое количество проектов по переработке запущено, - рассказал глава «Агроэкспорта». - Разрабатываем стратегию, концепцию маркетинга и продвижения российской рыбной продукции на внешние рынки».

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