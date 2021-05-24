Северным Курилам установили сроки путины

Комиссия по оперативному регулированию промысла в Сахалинской области определила сроки добычи тихоокеанских лососей на Северных Курилах. Лов откроется 18 июня и 22 июня - в зависимости от промыслового района.

Северные Курилы традиционно первыми в Сахалинской области открывают лососевую путину. По решению региональной комиссии по анадромным, в Северо-Курильской зоне промышленное рыболовство тихоокеанских лососей разрешено с 18 июня, в Камчатско-Курильской подзоне (в границах Сахалинской области) - с 22 июня. Дата окончания промысла - 31 августа.

При этом установлен запрет на добычу лососей ставными сетями на рыболовных участках в районе острова Шумшу с 15 июля по 15 августа, сообщает корреспондент Fishnews. Такое решение принято для пропуска транзитной рыбы.

Прогноз по вылову тихоокеанских лососей в Северо-Курильской зоне - 5,5 тыс. тонн, в Камчатско-Курильской подзоне (в районе Сахалинской области) - 1 тыс. тонн.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews