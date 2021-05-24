Продукция «Русского краба» вышла на рынок ЕС

Группа компаний «Русский краб» выполнила первую поставку в Европу - контейнер варено-мороженого синего краба прибыл в Испанию. Общий объем партии, заказанной крупным дистрибьютором премиальных морепродуктов, составит 32 тонны.

«Мы работаем с сырьем непосредственно из места происхождения, с продуктами, переработанными на борту, чтобы гарантировать свежесть. Краба бренда «Русский краб» отличают высокое качество, хорошее наполнение и отличные вкусовые характеристики», — отметил коммерческий директор компании-заказчика 02 Arctic Crab Хавьер Вильяр Ван Рейбрук.

02 Arctic Crab специализируется на морепродуктах с высокой гастрономической ценностью. Компания ведет поиск премиального сырья по всему миру и после тщательного отбора поставляет его в рестораны и розничные сети Европы и Америки. Синий краб, выловленный ГК «Русский краб» в Охотском море, стал первым дальневосточным деликатесом в каталоге испанского дистрибьютора.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе «Русского краба», готовая продукция группы компаний производится по стандартам ХАССП. Флот оснащен специальным технологическим оборудованием для работы с живыми крабами и приготовления варено-мороженой продукции. На судах-живовозах улов хранится и перевозится в емкостях с охлажденной забортной водой, прошедшей фильтрацию и бактерицидную очистку. В этих резервуарах поддерживается постоянная температура, проводится аэрация. На бортовых фабриках улов перерабатывается сразу после подъема на борт.

Сейчас «Русский краб» проходит процесс сертификации по стандартам Морского попечительского совета (MSC). Это подтвердит экологическую ответственность группы компаний и ее заботу о рациональном использовании морских биологических ресурсов.

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