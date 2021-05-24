На Кубани разыграют участки для рыбоводства

В Краснодарском крае выставили на аукцион 17 речных рыбоводных участков. Три РВУ предназначены под индустриальную аквакультуру, остальные – под пастбищную. Заявки принимаются до 15 июня.

Организатор торгов – Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены в Приморско-Ахтарском, Кореновском, Тимашёвском, Выселковском, Динском, Ленинградском, Новопокровском, Щербиновском, Кавказском, Гулькевичском и Тихорецком районах.

Площадь предлагаемых акваторий – от 0,37 га до 200 га, стартовые цены - от 300 рублей до 160 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 22 июня в Ростове-на-Дону. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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