Росрыболовство будет согласовывать стройку по новому регламенту

Росрыболовство выпустило новый административный регламент по согласованию строительства и реконструкции, которые оказывают влияние на водные биоресурсы и среду их обитания.

Новый документ должен прийти на смену приказу Минсельхоза от от 25 августа 2015 г. № 381, сообщает корреспондент Fishnews.

Регламент определяет процесс и сроки согласования строительства и реконструкции объектов капстроительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления другой деятельности, влияющей на водные биоресурсы и среду их обитания.

Согласованием должны заниматься Федеральное агентство по рыболовству или его территориальные управления.

С 4 июня утратит силу приказ Минсельхоза в этой сфере - с этого времени начнет применяться приказ Росрыболовства от 11 ноября 2020 г. № 597.

Напомним, что по закону при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капстроительства, внедрении новых технологических процессов должны применяться меры по сохранению рыбных запасов.

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