Водозабор Калининградской ТЭЦ-2 проверили на опасность для рыбы

Специалисты Атлантического филиала ВНИРО провели первый этап мониторинга на Калининградской ТЭЦ-2. Ученые оценивали воздействие электростанции на водные биоресурсы и эффективность рыбозащитного сооружения водозабора.

Калининградская ТЭЦ-2 — крупнейшая тепловая электростанция области. Работы выполнялись 19-20 апреля в рамках договора между АО «Интер РАО – Электрогенерация» и Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии. А также в соответствии с программами исследований реки Преголя.

Мониторинг включал комплекс ихтиологических, гидробиологических, гидрохимических и гидрологических работ. Производился лов рыбы разноячейными сетями. Ихтиофауна Преголи была представлена плотвой, окунем, линем, жерехом. Выполнен биологический анализ уловов, взяты пробы для получения данных о видовом и количественном составе ихтио-, фито-, зоопланктона, зообентоса, показателей качества воды.

Наблюдения велись на трех разрезах по реке, а также непосредственно в аванкамере насосной станции тепловой электростанции и продувочных сточных водах системы охлаждения ТЭЦ, поступающих в реку Новая Преголя через рассеивающий выпуск (смотровой колодец).

В АтлантНИРО обратили внимание, что работы по определению эффективности рыбозащитного сооружения были выполнены впервые и представляют особый интерес.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, основной метод определения эффективности РЗУ – сравнение количества рыбы, попадающей в гидротехническое сооружение с фоновым состоянием ее концентрации в районе забора воды. На насосной станции первого подъема ТЭЦ провели эксперимент с искусственным зарыблением молодью сига акватории перед рыбозащитным устройством и последующим ее учетом после гидротехнического сооружения.

Для этого были сконструированы и изготовлены специализированные орудия лова. Они позволили зафиксировать рыбу в аванкамере насосной станции после забора воды. «По результатам первой (весенней) серии работ можно предварительно сделать заключение о высокой степени эффективности РЗУ Калининградской теплоэлектростанции», – резюмировали специалисты.

Исследования планируется продублировать в летний, осенний и зимний периоды.

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