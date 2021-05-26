Представителей КМНС попросили корректно указывать объекты промысла

Северо-Восточное теруправление Росрыболовства проанализировало ошибки, которые представители коренных малочисленных народов допускают при подаче заявок на традиционное рыболовство.

Анализ заявок, поступивших в управление в 2020-2021 гг., выявил неверное указание видов водных биоресурсов. Так, в обращении пишут «корюшка зубатака», «корюшка малоротик».

«Представление в заявке неточной (недостоверной) информации является основанием для отказа в предоставлении водных биоресурсов», - напомнили в Северо-Восточном теруправлении Росрыболовства.

Для того чтобы представители КМНС не остались без объемов для промысла, СВТУ разместило на своем сайте ориентир, сообщает корреспондент Fishnews. Это список водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливаются объемы и принимается решение о предоставлении в пользование для традиционного рыболовства.

В ведении Северо-Восточного теруправления Росрыболовства находятся Чукотский автономный округ и Камчатский край.

Административный регламент Росрыболовства по предоставлению водных биоресурсов в пользование утвержден приказом ведомства от 10 ноября 2020 г. № 596. Форма заявки определена приказом Минсельхоза России от 10 ноября 2020 г. № 673.

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