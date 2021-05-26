Полиция «приняла» нелегальных краболовов на Сахалине

В Сахалинской области полицейские задержали группу браконьеров, которая выловила почти 200 особей камчатского краба. Ущерб государству оценивается в 3 млн рублей.

Комплекс оперативно-разыскных мероприятий провели в Макаровском районе у села Туманово. Как рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, четверо нелегальных краболовов вели промысел с лодки запрещенными орудиями добычи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов организованной группой с причинением особо крупного ущерба). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews