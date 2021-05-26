Аквакультура ДФО может прирасти «морскими огородами»
На электронные торги выставили еще два морских аквакультурных участка в водах Приморского края – со стартовыми ценами 1,23 млн и 2,25 млн рублей. Заявки можно подавать по 24 июня.
Торги организует Росрыболовство, оба аукциона планируют провести 2 июля на площадке «РТС-тендер».
Как сообщает корреспондент Fishnews, первый участок расположен возле острова Попова – у бухты Западной. Площадь РВУ – 128,25 га, начальная стоимость – 1,235 млн рублей.
Второй участок находится юго-западнее острова Рейнеке. Эта акватория занимает 234,5 га и предлагается по стартовой цене в 2,258 млн рублей.
Оба участка предназначены как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры. Предполагается, что победители аукционов получат РВУ на условиях обособленного водопользования на 25 лет.
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