Аквакультура ДФО может прирасти «морскими огородами»

На электронные торги выставили еще два морских аквакультурных участка в водах Приморского края – со стартовыми ценами 1,23 млн и 2,25 млн рублей. Заявки можно подавать по 24 июня.

Торги организует Росрыболовство, оба аукциона планируют провести 2 июля на площадке «РТС-тендер».

Как сообщает корреспондент Fishnews, первый участок расположен возле острова Попова – у бухты Западной. Площадь РВУ – 128,25 га, начальная стоимость – 1,235 млн рублей.

Второй участок находится юго-западнее острова Рейнеке. Эта акватория занимает 234,5 га и предлагается по стартовой цене в 2,258 млн рублей.

Оба участка предназначены как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры. Предполагается, что победители аукционов получат РВУ на условиях обособленного водопользования на 25 лет.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews