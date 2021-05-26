Пунктам пропуска в Приморье пообещали реконструкцию

Сейчас реализуется первый этап реконструкции автомобильного пункта пропуска «Краскино» на границе с Китаем, сообщил глава Владивостокского филиала Росгранстроя Сергей Козлов. На этой стадии планируется увеличить пропускную способность перехода до 250 машин в сутки.

Директор дальневосточного филиала Росгранстроя Сергей Козлов выступил с информацией по автомобильным пунктам пропуска на форуме «Экспортный потенциал Приморья» 26 мая.

При этом глава Владивостокского филиала особо отметил важность пункта пропуска «Краскино». Он рассчитан на поставку продукции из водных биоресурсов, в том числе живого краба, – китайская сторона проявляет большой интерес к этим товарам, обратил внимание Сергей Козлов.

МАПП «Краскино» предполагается реконструировать в два этапа, сообщает корреспондент Fishnews. По первой очереди проектная документация прошла главгосэкспертизу. «На сегодняшний день данный объект законтрактован и находится на реализации», – рассказал представитель Росгранстроя. В результате пропускная способность погранперехода с российской стороны должна вырасти до 250 автомобилей в сутки. На втором этапе планка должна подняться уже до 750 машин. «На сегодняшний день к реализации второго этапа проектирования приступили», – добавил Сергей Козлов. Нынешнее состояние инфраструктуры «Краскино» он назвал удручающим.

По пунктам пропуска «Полтавка» и «Турий рог» должна быть до 1 сентября утверждена проектная документация.

Глава филиала отметил важность перехода пунктов пропуска на круглосуточную работу. Это общемировая практика, подчеркнул он.

Всего в Приморском крае 15 пунктов пропуска: один воздушный, три железнодорожных, пять автомобильных и шесть морских. Среди автомобильных пунктов по грузообороту на долю Пограничного приходится 44%, Полтавки – 38%, Краскино – 13%, Турьего рога – 5%, привел данные Сергей Козлов.

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