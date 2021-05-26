Экология, промысел и ФАС – на повестке Общественного совета

Общественный совет при Росрыболовстве обсудит экологическую ситуацию на водоемах Дагестана, проблемы с промыслом корюшки в Ленинградской области, а также вопросы экологической экспертизы, этики и взаимодействия с ФАС.

На заседании 27 мая Общественный совет при Росрыболовстве (ОС) планирует заслушать доклад об экологической обстановке в низовьях Аракумских и Нижне-Терских водоемов в Бабаюртовской и Кизлярской зонах Республики Дагестан. Там гибнут нерестилища ценных видов рыб и гнездовья птиц. Также предполагается рассмотреть проблемы, возникшие в последнее время с промыслом корюшки в Ленинградской области.

Кроме того, как сообщает корреспондент Fishnews, члены ОС обсудят проект Кодекса этики члена Общественного совета при Росрыболовстве.

В повестку дня заседания ОС включены также вопросы о нормативно-правовом регулировании государственной экологической экспертизы и о проведении совместного заседания общественных советов при ФАС и Росрыболовстве.

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