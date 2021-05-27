Россельхознадзор открыл горячую линию для рыбных поставок

Для оперативного разрешения вопросов по перемещению продукции водного промысла Россельхознадзор опубликовал для рыбопромышленников специальные телефоны.

Россельхознадзор готов оперативно отвечать на любые вопросы представителей рыбопромышленной отрасли, возникающие при перемещении продукции водного промысла, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Телефоны для связи опубликованы на сайте Россельхознадзора:

8-499-975-19-35 – заместитель начальника управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного сотрудничества Александр Владимирович Матвийчук.

8-499-975-50-23 – начальник отдела ветеринарного контроля при внешнеторговых операциях и на транспорте Глеб Игоревич Голубев.

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