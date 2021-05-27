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Заместитель директора ВНИРО по научной работе Вячеслав БИЗИКОВ. Фото Александра Шпаковского, медиагруппа «Комсомольская правда»

Природа и браконьеры безжалостны к тюленям

По мнению ученых, гибель каспийских тюленей, найденных в 2020-2021 гг. на побережье Дагестана, можно объяснить природными факторами. Но несколько животных, вероятно, стали жертвами браконьеров.

Наиболее вероятной причиной гибели нескольких сотен каспийских тюленей, обнаруженных в ноябре-декабре 2020 г. на побережье Дагестана, стала асфиксия в результате выброса природного газа. К таким выводам пришли ученые после обследования района и анализа материалов, собранных при вскрытии мертвых животных.

На пресс-конференции 26 мая специалисты РАН и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) представили результаты исследований, которые говорят об отсутствии признаков гибели тюленей от токсинов, различных заболеваний, рыбного промысла (следы сетей найдены всего у трех особей) или гидроудара.

Как сообщает корреспондент Fishnews, основной гипотезой стали локальные выбросы метана и сопутствующих газов из-за сейсмоактивности на Каспии в ноябре 2020 г., которые могли формировать непригодные для дыхания скопления-ловушки над поверхностью воды. Это может объяснить появление время от времени крупных групп мертвых морских млекопитающих – такие случаи фиксируются в научной литературе еще с 1930-х годов.

Природными факторами, по мнению науки, объясняется и выброс мертвых тюленей на Каспии в мае 2021 г., поскольку их количество не превышает естественной нормы.

«Выбросы одного-двух животных на километр побережья после таяния льдов в принципе считаются на уровне смертности от естественных причин. В нашем случае мы насчитали 0,6 тюленя на километр. Это в пределах естественной смертности», – рассказал заместитель директора ВНИРО по научной работе Вячеслав Бизиков.

Ученые установили, что большинство тюленей погибло еще осенью. Однако около десятка животных, похоже, пострадало от рук человека – с их тушек была снята шкура. «Такой труп – как горячая улика, эти следы сохраняются даже на поздних стадиях разложения. Всегда можно понять, что это была жертва браконьеров», – подчеркнул представитель ВНИРО.

По информации института, данные совместных российско-казахских исследований, проведенных в 2020-2021 г., позволяют оценить общую численность популяции каспийского тюленя в северной части Каспийского моря на уровне 300-380 тыс. особей.

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Fishnews

  • Заместитель директора ВНИРО по научной работе Вячеслав БИЗИКОВ. Фото Александра Шпаковского, медиагруппа «Комсомольская правда»
  • Представители РАН, Росрыболовства и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии на пресс-конференции. Фото Александра Шпаковского, медиагруппа «Комсомольская правда»
  • Представители РАН, Росрыболовства и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии на пресс-конференции. Фото Александра Шпаковского, медиагруппа «Комсомольская правда»
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