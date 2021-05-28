Жителей Приморья назвали главными рыбоедами в стране

Житель Приморского края в среднем в год съедает более 30 кг рыбы и морепродуктов, приводит статистику правительство региона. Это больше показателя по России, обратили внимание краевые власти.

По данным региональных властей, потребление рыбы и рыбной продукции жителями Приморского края в расчете на душу населения составляет 31 кг рыбы в год. «Это больше, чем съедают дальневосточники и среднестатистический россиянин», - сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Как отметили в агентстве по рыболовству региона, согласно рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов россияне должны съедать в год не менее 22 кг рыбных продуктов.

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