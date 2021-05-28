Беломорские акватории под промысел выставили на торги

Объявлены два конкурса на участки для промышленного лова анадромных рыб в Белом море, в границах Терского района Мурманской области. В общей сложности разыгрывают 34 РЛУ.

Организатором обоих торгов выступает Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Критерии оценки заявок – средневзвешенные показатели освоения объемов добычи, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы.

На всех участках одни и те же объекты промысла – атлантический лосось (семга), горбуша, беломорская сельдь, треска, полярная камбала и другие виды водных биоресурсов. Акватории предоставляются на 20 лет.

На первом конкурсе, согласно документации, разыграют 21 участок. Площадь акваторий – от 3,3 га до 164,8 га. Стартовые цены – от 180 рублей до 9,1 тыс. рублей. Заявки принимаются до 21 июня, затем конверты с предложениями будут вскрыты.

Вторые торги – на 13 участков. Согласно документации, площадь акваторий – от 2,3 га до 1095,8 га. Стартовые цены – от 130 рублей до 61 тыс. рублей. Заявки принимаются до дня вскрытия конвертов – 24 июня.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews