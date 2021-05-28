Рыбакам готовят закон об ЭПЖ и электронных разрешениях

Власти продолжают разработку законопроекта об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на добычу. При этом предложен переходный период, в течение которого рыбаки смогут использовать бумажные носители.

Новый закон призван создать правовую основу для электронных разрешений на добычу и электронного промыслового журнала. Напомним, что в отрасли уже есть опыт использования ЭПЖ, теперь эту работу должны закрепить законодательно.

Законопроект, переданный Минсельхозом в государственно-правовое управление президента, предусматривает: на судах, оснащенных техническими средствами контроля (ТСК), применяется электронный промысловый журнал.

Те, кто рыбачат на судах без ТСК или не задействуют суда рыбопромыслового флота, могут вести промысловый журнал на бумаге либо в электронном формате, говорится в проекте. Предполагается, что такие пользователи смогут обращаться за промысловыми разрешениями на бумажном носителе, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом проект устанавливает переходный период в 12 месяцев, в течение которого будет допускаться выдача разрешений и ведение промыслового журнала в электронном виде или на бумажном носителе по желанию лица, которому предоставлено право на вылов.

Также, согласно проекту, закон должен вступить в силу не сразу, а через полгода со дня официального опубликования – это время отводится на подготовку подзаконной базы. Со дня вступления закона в силу и будет отсчитываться переходный период.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что изменения должны снизить нагрузку на пользователей водных биоресурсов.

На коллегии Росрыболовства в апреле заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов сообщил, что внести в Госдуму проект закона об ЭПЖ и электронных разрешениях на вылов планируется в нынешнем году.

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