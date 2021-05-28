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Общественный совет при Росрыболовстве провел заседание с насыщенной повесткой

Общественный совет еще вернется к ленинградской корюшке

Общественный совет при Росрыболовстве обсудил проблемы Аракумских и Нижне-Терских водоемов, государственной экологической экспертизы в рыбной отрасли, а также наметил план по подготовке совместного заседания с советом при ФАС.

На заседании 27 мая Общественный совет при Росрыболовстве (ОС) обсудил экологическую обстановку в низовьях Аракумских и Нижне-Терских водоемов в Бабаюртовской и Кизлярской зонах Республики Дагестан. Эти водоемы являются естественными нерестилищами для многих видов рыб, в том числе сазана, толстолобика, белого амура, кутума, судака, леща, воблы, рыбца, сома, щуки, линя, окуня.

На сегодняшний день площади озер обводнены менее чем наполовину из-за отсутствия подпитки из реки Терек, прекратившейся в результате чрезмерного заиления каналов, по которым ранее поступала вода. Члены ОС, выслушав информацию республиканского минприроды и местного филиала Главрыбвода, выразили озабоченность сложившейся ситуацией, поскольку эти водоемы имеют важное рыбохозяйственное значение.

На начало июня запланирован рабочий визит в Дагестан представителей Минсельхоза и Минприроды с выездом на Аракумские и Нижне-Терские водоемы и проведением совещания по выработке мер для предотвращения их обмеления. В связи с этим председатель ОС Герман Зверев предложил направить письмо в правительство республики с просьбой об участии члена общественного совета Магомеда Юсупова в этих мероприятиях.

Еще один пункт в повестке дня касался проблем, возникших при организации весенней корюшковой путины в Ленинградской области. Но обсуждение было фактически сорвано из-за отсутствия представителей Северо-Западного теруправления Росрыболовства (СЗТУ). При этом рыбодобытчики излагали свои претензии к действиям теруправления по видеосвязи непосредственно из офиса СЗТУ.

«Сюда зашли представители СЗТУ и сказали, что их никто не уведомил о проводимом общественном совете и руководитель им дал команду в нем не участвовать», – передали рыбаки.

«На самом деле мы письменно проинформировали. Это что-то вообще непонятное, – удивился замглавы Росрыболовства Михаил Иваник. – Во-первых, это некорректно, и мы расцениваем это однозначно негативно. Мы разберемся, я не знаю, что происходит».

Он порекомендовал отложить дискуссию до следующего заседания ОС. «Я смотрю, что там что-то происходит в Санкт-Петербурге неординарное. Руководитель отсутствует, замруководителя ушел с совещания. Это же нонсенс. Поэтому я предлагаю этот вопрос перенести и на следующем заседании рассмотреть полноценно с участием руководителя теруправления. И вообще нам надо задуматься о проверке Северо-Западного теруправления и того, что там происходит», – заявил Михаил Иваник.

Герман Зверев также предложил проинформировать руководителя Росрыболовства об этом инциденте и «о том, чтобы это было учтено при подведении итогов работы территориального управления за 2021 г.». Члены ОС согласились отложить рассмотрение вопроса по промыслу корюшки до следующей встречи, выразив надежду, что это обсуждение все-таки состоится с участием СЗТУ.

Совет рассмотрел вопросы государственной экологической экспертизы в рыбной отрасли. Тема актуальна и для марикультуры, и для рыбаков. Анализом ситуации и подготовкой предложений в этой сфере займется специальная рабочая группа ОС.

Представители рыбной отрасли также представят свои идеи по возможной тематике совместного заседания с коллегами из Общественного совета при ФАС России. Пункт о таком мероприятии уже включен в план работы ОС при антимонопольном ведомстве на 2021 г.

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Fishnews

  • Общественный совет при Росрыболовстве провел заседание с насыщенной повесткой
  • Часть членов совета участвовала в заседании по видеосвязи
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Михаил ИВАНИК
  • Рыбодобытчики участвовали в заседании совета из офиса Северо-Западного теруправления Росрыболовства
  • Заседание Общественного совета при Росрыболовстве
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