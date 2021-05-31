Почта Fishnews: Отвечаем на вопрос в сфере традиционного рыболовства

Могут ли родители добывать рыбу вместо своих детей - представителей коренных малочисленных народов? По просьбе редакции на вопрос читателя ответили в Амурском территориальном управлении Росрыболовства.

Право на вылов в режиме традиционного рыболовства возникает у лиц из числа коренных малочисленных народов, указанных в решении о предоставлении водных биоресурсов в пользование, напомнили в теруправлении.

Действующее законодательство в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов не предусматривает переуступку (переход) права на добычу от физического лица из числа коренных малочисленных народов к другому физическому и (или) юридическому лицу. В том числе не предусмотрено привлечение таких лиц для реализации предоставленного гражданину права на вылов для осуществления традиционного рыболовства (например, по доверенности), отметил руководитель Амурского ТУ Денис Крылов.

«То есть предоставленное на основании вышеуказанного решения право на добычу гражданам из числа коренных малочисленных народов является индивидуальным (персональным) правом, реализация которого осуществляется таким лицом самостоятельно», - говорится в ответе.

В то же время в установленных гражданским и семейным законодательством случаях вместо определенных категорий граждан ловить могут их законные представители. К таким случаям относится и рыбалка родителями за несовершеннолетнего, а также опекунами (попечителями) за граждан, в отношении которых установлена опека или попечительство.

Таким образом, за несовершеннолетних, относящихся к коренным малочисленным народам и получившим в установленном порядке право на вылов, осуществлять добычу водных биоресурсов могут законные представители, резюмировали в АТУ.

Также в теруправлении напомнили о возможностях любительской рыбалки и обратили внимание на необходимость соблюдать правила рыболовства - для Дальневосточного бассейна они утверждены приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. № 267.

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