Габон представил требования для экспортеров рыбы

В Россельхознадзор поступили требования, регламентирующие ввоз рыбной продукции в Габонскую Республику. В ведомстве напомнили, что предприятия, заинтересованные в поставках, должны пройти обследование и войти в реестр компаний, имеющих право на экспорт, – ИС «Цербер».

Требования поступили от Габонского агентства по продовольственной безопасности (AGASA).

Предусматривается, что российское предприятие может открыть свой филиал (представительство) в Габоне и зарегистрировать его либо взаимодействовать с зарегистрированным габонским импортером рыбопродукции.

Поставщику необходимо получить специальное разрешение на ввоз от Габонского агентства по продовольственной безопасности, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Нужно иметь сухой или холодильный склад, отвечающий санитарным нормам и получивший на это одобрение AGASA, для хранения ввезенных продуктов.

Кроме того, при каждом ввозе продуктов требуется предоставлять в техническую службу AGASA полное досье. Оно должно включать ряд документов, выданных экспортирующей страной: оригинал и/или заверенную копию санитарного или ветеринарного сертификата, выданного ветеринарной службой страны; оригинал сертификата происхождения продуктов; коносамент.

В зависимости от типа ввозимой рыбной продукции импортер также должен предоставить дополнительные документы, такие как результаты анализов на содержание тяжелых металлов, гистамина, сульфита, микробов и токсинов.

Подробнее с порядком экспорта можно ознакомиться на сайте Россельхознадзора.

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