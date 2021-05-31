Пьянство на рыбалке закончилось кражей удочек

В городе Неман Калининградской области полицейские задержали похитителя удочек. Орудия лова он украл у заснувшего друга после распития спиртного на рыбалке.

В полицию с заявлением обратился местный житель, который сообщил, что у него были похищены две удочки. Оперативники установили, что к преступлению причастен ранее судимый друг потерпевшего – они вместе рыбачили на берегу реки Неман.

«Мужчины во время ловли рыбы распили алкогольную продукцию, в результате чего один из них уснул. Злоумышленник, оставив приятеля, ушел, однако прихватил помимо своей удочки еще две чужие», – рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Подозреваемого задержали во время ловли рыбы в другом месте – удочкой потерпевшего. Как выяснилось, вторую похититель сжег.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

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